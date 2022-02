Kaf-Kaf eriyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalmaya çalışan ve oynadığı son 9 maçta 1 galibiyet alan Karşıyaka, sahasında rakibi Gümüşhane ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya KSK atak başladı. Maçın 17. dakikasında Furkan soldan ortaladı. Arka direkte topa kafayı vuran Namık çerçeveyi bulamadı. 23'te Fatih Taşdelen sağdan çizgiye indi. Sert ortasını kontrol edemeyen Namık net pozisyonu değerlendiremedi. 32'de Özgür mutlak golü kaçırdı. Namık'ın soldan kornerinde Özgür'ün şutu kaleci Cengiz'den döndü. Karambolde Özgür bu kez kale önünde şutladı. Top bu kez savunmaya çarptı. 45+1'de İhsan'ın sağdan pasıyla topla ceza alanına giren Fatih Taşdelen müsait pozisyondan yararlanamadı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

63'te Namık soldan arka direğe kesti. Can'ın kafasında meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 76'da Gümüşhane atağında Berkant çalımlarla ilerledi. Ceza alanı sol çaprazından yerden vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. 87'de Can'ın pasında İhsan Furkan soldan ceza alanına girip skora denge getirdi: 1-1. 90+2'de Metin'in sağdan ortasında kale önünde Can topa uçarak kafayı vurdu. Cengiz topa sahip oldu. Maç 1-1 sona erdi.



GÜRAÇAR KIRMIZI GÖRDÜ

Karşıyaka Teknik Direktörü Erman Güraçar, Gümüşhane maçının ilk yarısının bitiminde kırmızı kart gördü. Güraçar, hakem Sait Tuzcu'ya itirazları nedeniyle kırmızı kartla saha dışına çıkarıldı. Genç teknik adam ikinci yarıda kulübede yer alamadı.



KARŞIYAKA'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

KARŞIYAKA'DA teknik direktör Erman Güraçar, dün kritik Gümüşhane karşılaşmasına iki değişikle çıktı. Güraçar, son oynanan Orduspor 1967 maçının on birinden Aykut ve Can'a yer vermedi. Sakatlığı süren Aykut ile birlikte Fatih Ergen ve Kerem de yeşil-kırmızılı takımda yer almadı. Güraçar, Aykut'un yerine Mustafa Aşan'a, Can'ın yerine de Fatih Taşdelen'e şans verdi. KSK'de ayak başparmağından sakatlığı bulunan stoper Cenk dünkü maça yetiştirilirken on birde görev aldı





ANLAMLI PANKART

Rusya'nın Ukrayna üzerindeki işgali sürerken Karşıyakalı futbolcular savaşa tepkisini pankartlı dile getirdi. Gümüşhane maçına yeşil-kırmızılı futbolcular Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün yazılı olduğu pankartla çıktı. Anlamlı pankart tribünlerden büyük alkış aldı.



BURAK HAKERLER