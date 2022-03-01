KSK’de kahreden seri

TFF 3. Lig 3. Grup'ta bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan Karşıyaka, son 10 maçta yalnız grubun en zayıf ekibi Karabükspor'u yenebildi. Aylardır yalnızca çıktığı 24 maçın 23'ünü farklı kaybedip dibe demir atan Karabükspor'a diş geçirebilen Kaf-Kaf, alt sıralardan bir türlü kurtulamadı. Bu sezon 3'ü son 2 sıradaki Karabükspor ve Ceyhanspor karşısında olmak üzere toplam 5 galibiyetle yetinen, son 10 maçta 5 beraberlik, 4 yenilgiyle bir bir eriyen Kaf-Kaf'ı iç sahada Gümüşhanespor önünde mağlubiyetten İhsan Furkan kurtardı. Gümüşhanespor karşısında birçok net pozisyonu harcayıp 76. dakikada golü kalesinde görerek şoke olan Karşıyaka'da 87. dakikada sahneye çıkan Furkan, takımını ipten aldı.

DÜŞME HATTININ 1 PUAN ÜZERİNDE

BU beraberlikle 27 puana ulaşan Karşıyaka, puan puana olduğu düşme hattının 1 puan üzerine çıktı. Cumartesi günü Ceyhan'a konuk olacak Kaf-Kaf, zayıf rakibi önünde zincir kırmaya çalışacak.