KSK’de yeniler kayıp

TFF 3. Lig 3. Grup'ta bitime 10 hafta kala düşme hattıyla bağlarını koparmaya çalışan Karşıyaka'da sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde alınan çoğu isim de bekleneni veremedi. Kaf-Kaf'a devre arasında gelen 5'i kiralık 8 futbolcu da patlama yapamadı. Can Vural, ikinci yarıda oynanan 7 maçta da forma giymesine rağmen ağları hiç sarsamadı.

Fatih Taşdelen, 6 maçta sonradan oyuna girip yalnız geçen hafta Gümüşhanespor mücadelesine 11'de çıkabildi. Fatih, Can gibi skora hiç katkı veremedi. Kerem, 4 maçta sonradan oyuna girerek toplam 68 dakika oynadı. Fatih Ergen, 4'ü ilk 11'de 5 maçta forma giydikten sonra sakatlanıp son 2 hafta oynayamadı.

BÜYÜK UMUTLARLA GELDİLER

DENİS Mirkovic 1'i ilk 11'de 3 maçta 132 dakika sahada kaldı. Aykut, 2 karşılaşmada ilk 11'de oynayıp sakatlık yaşadı. Tuncay Tugay, 1 dakika sahada kalabildi. Kaleci Evra Saner de Yusuf Balcıoğlu'ndan formayı kapamadı ve henüz siftah yapamadı.