Abdülkadir sustu

TFF 3. Lig 3. Grup'ta bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayıp düşme korkusunu üzerinden atamayan Karşıyaka'da takımın en skorer ismi Abdülkadir, haftalardır suskun kaldı. Sezon başında Kırşehir Belediyespor'dan transfer edilen 28 yaşındaki forvet, ilk yarıda 6 kez ağları sarsarak takımın en golcüsü oldu. İkinci yarının ilk haftasında Esenler Erokspor önünde takımını öne geçiren gole imza atıp gol sayısını 7'ye çıkaran tecrübeli oyuncu, ardından 6 maçtır skor üretemedi.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Ara transfer döneminde Can Muhammet ve Fatih Taşdelen'in alınmasıyla santrfordan forvet arkasına çekilen Abdülkadir'in gol atamadığı 6 maçta Kaf-Kaf 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Grupta yarın 4 puanla kurtuluş umutlarını tüketen Ceyhan'a konuk olacak KSK kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Fatih Ergen, Aykut ve Kerem görev yapamayacak.

KARSIYAKA'DA SARI ALARM

ÜÇÜNCÜ Lig'de yarın Ceyhanspor'a konuk olacak olan Karşıyaka'da teknik heyet kritik maç öncesi 3'er sarı kartla ceza sınırında yer alan Cenk, Özgür ve Samican'a gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarıda bulundu.