İzmir derbisi Karşıyaka’nın

SİGORTASHOP Kadınlar Voleybol Birinci Lig'deki İzmir derbisinde Karşıyaka, Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Yeşil-kırmızılılar zirve takibini sürdürürken, sarı-kırmızılılar Play-Off yolunda yara aldı. Atatürk Sigortashop Spor Kompleksi'nde oynan müsabakaya ev sahibi ekip etkili başladı. Ancak daha sonra toparlanan ve iki teknik molaya da önde giren Karşıyaka ilk seti 27-25 önde kapatarak 1-0 öne geçti. İkinci setin başlarında da yoğun bir çekişme yaşandı. Yeşil-kırmızılılar yine iki teknik molayı da üstün geçti. Setin sonlarında ağırlığını koyan KSK, 25-20 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü set nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. İki takımda karşılıklı sayılar bulurken ilk teknik molaya Karşıyaka, ikincisine ise Göz-Göz önde girdi. Maçın sonunda hata yapmayan KSK, seti 27-25 maçı da 3-0 kazandı.

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