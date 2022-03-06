Karşıyaka 7 bitirdi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı son 10 maçta 1 galibiyet alan ve kümede kalmanın hesabını yapan Karşıyaka, deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Ceyhanspor'a deplasmanda fark attı: 0-7. 1'de Abdülkadir gol perdesini açtı: 0-1. 31'de sol kanatta topla buluşan Barış, Fatih Taşdelen'i gördü: 0-2.

45'te Ertuğrul'un sağdan ortasında Fatih Taşdelen kafayla güzel bir gol attı: 0-3. 62'de Fatih Taşdelen yine güzel bir gol kaydetti: 0-4. 63'te ceza sahası içinde yaşanan karambolde top Cenk'in önünde kaldı: 0-5. 70'te Fatih Ergen'in kullandığı kornerde Metin topa iyi yükseldi: 0-6. 87'de Sefer'in pasında ceza alanında topla buluşan Can plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-7. KSK maçı 7-0 kazandı

1776 GÜN SONRA 7 GOL ATTI

DEPLASMANDA Ceyhanspor'u 7-0 yenen Karşıyaka, daha önce 2016-2017 sezonunda bu kez iç sahada 1461 Trabzon'u 7-3 yenmişti. İzmir temsilcisi 1776 gün sonra yeniden bir maçta 7 gol atmayı başardı. Kaf- Kaf'ın Yomraspor'dan transfer ettiği Fatih Taşdelen, attığı 3 golle yıldızlaştı. KSK'de cezalı olan teknik direktör Erman Güraçar, karşılaşmayı tribünden takip etti. Güraçar, takımın sezonu üst sıralarda bitireceğini ifade etti.