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Haberler Karşıyaka Hayata döndü

Hayata döndü

Karşıyaka, deplasmanda Ceyhanspor’u farklı skorla yenerek düşme hattının 3 puan üzerine çıktı. Bu maçta ilkleri yaşadı

7.3.2022

Hayata döndü

TFF 3. Lig 3. Grup'ta çıktığı son 10 maçta yalnız sonuncu Karabükspor'u yenip alt sıralarda kalarak korkulu rüya gören Karşıyaka, deplasmanda Ceyhanspor'a gol oldu yağdı. Karabük gibi kurtuluş umudunu yitiren zayıf rakibi önünde sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılan Kaf-Kaf, 30 puanla düşme hattının 3 puan üzerine çıkıp nefes alırken, kendisi için ilkleri başardı.

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Yeşil-kırmızılı ekip, 2016- 2017 sezonunda deplasmanda merhum teknik direktör Turgut Uçar yönetiminde 6-0 kazandığı Erciyesspor maçının ardından en farklı galibiyetini alırken, 5 yıl sonra 7 gol birden attı. Kaf- Kaf 23 Nisan 2017'de oynanan maçta 1461 Trabzon'u 7-3 yenmişti. KSK'de maçın 1. dakikasında gol perdesini açan takımın en skorer ismi Abdülkadir, 6 haftalık suskunluğuna son verdi. Ara transfer döneminde takıma dahil olan Fatih Taşdelen ve Can Muhammet de ilkleri yaşadı. Fatih, Ceyhan'a üç gol atıp hat-trick yaptı.