KSK’nin tadı kaçtı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Pınar Karşıyaka, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e 85-83 mağlup oldu. İlk 5 dakikası 10-10 eşitlikle geçilen müsabakada 3 sayılık basketlerle etkili olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ilk periyodu 25-20 önde tamamladı. İkinci çeyreğin başında Sestina'nın 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 8 sayıya yükselten konuk ekip, soyunma odasına 47-44 önde gitti.





SON BÖLÜMDE HATA YAPMADI

Üçüncü periyoda etkili başlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 25. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 50-62. Son bölümde daha etkili olan Pınar Karşıyaka, aradaki farkı 3 sayıya (63-66) indirmesine rağmen konuk takım, periyodu 68-63 üstün bitirdi. Son periyoda 5-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, ilk dakikada 68-68 eşitliği sağladı. Rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, son 24 saniyeye 85-83 önde girdi. Karşıyaka'nın 4 saniye kala Taylor'la 2 faul atışından faydalanamadığı müsabakayı Merkezefendi Basket, 85-83 kazandı.



"BİZE YAKIŞMADI"

PINAR Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşısında aldıkları yenilgi sonrası açıklamalarda bulundu. Kendilerine yakışmayan bir sonuç olduğunu söyleyen Sarıca, "Öncelikle rakibimizi tebrik ederim. Çok iyi mücadele ortaya koydular. Maçın başında yakaladıkları avantajı koruyabildiler. Biz ise oyunun belli bölümlerinde iyi oynasakta bunu tüm maça yayamadık ve bize yakışmayan bir sonuç aldık. Bir an önce toparlanıp seri galibiyetlerle hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.