Petkimspor’un gücü yetmedi

ING Basketbol Süper Ligi'nde kalmak için son kozlarını oynamaya başlayan Aliağa Petkimspor, milli ara sonrası çıktığı ilk maçta Darüşşafaka'ya 101-86 mağlup oldu. Ligde üst üste 6 mağlubiyet alan Petkimspor, son 8 haftaya 22 maçta 3 galibiyetle sonuncu sırada girdi. Maçta Petkimsporlu Perkins, 3. periyotta 2 teknik faulle diskalifiye edilirken Genel Menajer Levent Türknas karara tepki gösterdi.

HAKEMLER DİKKATLİ OLMALI

Türknas, "3. periyodun başında karşı takımdan bir oyuncu önce uzun yabancımızı provoke ediyor, ardından 1 dakika sonra kısa yabancımızı attırmak için provoke ediyor. Oyuncumuz pozisyonla ilgili hakeme isyan edince, 'Bana bağıramazsın' diyerek ihraç ediyor. Bu denli tecrübeli hakemlerin bu ucuz provokasyonlara aldanıp bir takımı eksik bırakmaması ve eşit şartlarda mücadele hakkını elinden almaması, maçın kırılma anlarında etkin