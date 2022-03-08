Muhteşem zafer

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini Pınar Karşıyaka'yı deplasmanda 85-83 yenerek alıp kendisi için sezonun en kritik zaferine imza atan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te yüzler gülüyor. Antrenör Zafer Aktaş, "Çok önemli bir atmosferde kulüp olarak tarihimize güzel bir galibiyet yazdırdık. Bu galibiyet çok ihtiyacımız olan bir zamanda geldiği için mutluyum. Milli arayı iyi değerlendirdik. İyi çalıştık. Takımımıza yeni katılan oyuncular da iyice alıştı. Çok mutluyuz" dedi. Milli ara öncesi Beşiktaş'ı yenen, Pınar Karşıyaka galibiyetiyle 21 maçta 7 galibiyete ulaşan yeşil-siyahlılar, 1 maç eksiğine rağmen düşme hattına 3 galibiyet fark atarak rahatladı.

DENİZLİ'DE GERMAN RÜZGARI

BEŞİKTAŞ'A karşı ilk sınavına çıkan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'tin yeni ABD'li yıldızı Eugene German fark yarattı. German, Beşiktaş potasına 20 sayı bırakırken, Pınar Karşıyaka galibiyetine 33 sayı, 6 ribaund, 3 asistle müthiş katkı yaptı. ■ SEBAHATTİN ALP