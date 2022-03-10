Gülmek yakışıyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta alt sıralarla olan bağını koparmaya çalışan Karşıyaka, Ceyhanspor'un ardından dün de evinde Tepecikspor'u 2-0 yenerek rahat bir nefes aldı. 9'da Tepeciksporlu Hüseyin, öne çıkan kaleci Yusuf'un üzerinden topu aşırdı. Boş kaleye yönelen top üst direkten oyuna alanına geri döndü. 50'de Ertuğrul'un sağdan pasında kale önünde Fatih Taşdelen vuramadı. 51'de Erçağ'ın ortasında Hüseyin kale önünde topa dokunamadı.

GOLLER GÜZELDİ

56'da Ertuğrul'un ortasında topla buluşan Fatih Taşdelen aşırtma bir vuruşla kaleci Taylan'ı avladı: 1-0. 80'de Furkan'ın pasında savunmanın arkasına sarkan Caner Cengiz kaleci ile karşı karşıya kaldı: 2-0. Karşıyaka, müsabakayı 2-0 kazandı. ■ BURAK HAKERLER

ZORUNLU DEĞİŞİM

TEPECİKSPOR'U ağırlayan Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, savunmada zorunlu değişime gitti. Güraçar, geçen hafta Ceyhan'ı 7-0 yenen kadrodan cezalı stoper Cenk'in yerine Denis Mirkovic ile oyuna başladı. Karşıyaka'da sezonu kapatan Burak ve Yunus'un yanı sıra iç yan bağlarında ağrıları olan Fatih Ergen kadroda yer alamadı. Aykut ve Kerem ise iyileşerek takıma dönerken teknik patron Güraçar iki ismi kulübede bekletti.

SAMİCAN SAKATLANDI

Karşıyaka'da ilk yarıda sakatlık şoku yaşandı. Yeşilkırmızılı ekibin orta saha oyuncusu ilk yarıda rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. İlk tedavisi saha içinde yapılan Samican oyuna devam edemedi ve yerini Aykut'a bıraktı.

KADINA ŞİDDETE ANLAMLI TEPKİ

Karşıyaka, anlamlı bir tepkiyle geride bıraktığımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne vurgu yaptı. Yeşilkırmızılı taraftarlar, kale arkasına kadın cinayetlerine kurban giden kadınların isimlerinin yazıldığı 'YETER!' yazılı bir pankart astı. Karşıyakalı futbolcular da seramoni öncesi pankartın önüne kadar giderek ellerindeki karanfilleri pankartın önüne bıraktı. Tribünde çok sayıda kadın taraftar bulunurken, anlamlı tepki taraftarlardan bol alkış aldı.