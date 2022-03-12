Kaf-Kaf’a özel prim

TFF 3. Lig 3. Grup'ta amatöre düşme hattına kadar geriledikten sonra son maçlarda çıkışa geçerek alt sıralara 6 puan fark atan Karşıyaka, özel primi haketti. Yeşil-kırmızılılarda yönetim, Orduspor 1967'ye 20 Şubat'ta deplasmanda 1-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından Gümüşhanespor randevusu öncesi 3 maçlık özel prim belirledi. Kaf-Kaf'ta yönetim, 3 maçta alınacak 9 puana futbolcu başına 7 bin 500 TL, 7 puana ise 5'er bin TL prim ödeme sözü verdi. Gümüşhanespor'la 1-1 berabere kalıp, ardından üst üste geçen cumartesi günü Ceyhanspor'u 7-0, çarşamba günü ise Büyükçekmece Tepecikspor'u da 2-0 mağlup ederek bu periyodu 7 puanla geçen Karşıyaka'da futbolcular 5'er bin TL prime hak kazandı.

KARŞIYAKA EKSİKLERİNİ GİDERECEK

Ligdeki yoğun programda yarın Karbel Karaköprü Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacağı maç yurttaki olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Mart'a ertelenen Kaf-Kaf, erteleme kararını olumlu karşıladı. İzmir ekibi eksiklerini giderecek.