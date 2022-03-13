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Haberler Karşıyaka KSK işi sıkı tutacak

KSK işi sıkı tutacak

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan 7 puan çıkaran Karşıyaka, kalan 8 haftada tedbiri elden bırakmayacak, çıkışını sürdürecek

13.3.2022

KSK işi sıkı tutacak

TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı son 3 maçtan 7 puan çıkartarak düşme hattına 6 puan fark atan Karşıyaka, kalan 8 haftada tedbiri elden bırakmayacak. İddialı başladığı grupta bir ara 10 maçta yalnız matematiksel olarak amatör kümeye düşen sonuncu Karabükspor'u yenebilip korkulu rüyalar görmeye başlayan KSK, kalan haftalarda maksimum puanı toplayıp ligi mümkün olduğu kadar üst sıralarda bitirmeye çalışacak.

Yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Erman Güraçar, oyuncularına sık sık her takımın şampiyonluk, Play-Off veya kümede kalma hedefinin olduğu en zorlu final haftalarına girdiklerini, aynı ciddiyetle tüm maçları kazanmayı hedeflemeleri gerektiğini hatırlatıyor.

FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRECEKLER
YURDU etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle alt liglerde bu hafta sonu oynanacak maçların 1 hafta ileri kaydırılması İzmir ekibi Karşıyaka'ya yoğun periyotta dinlenme fırsatı olacak.

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