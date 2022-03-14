KSK kritik dönemeçte

ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve mücadelesi veren 6. sıradaki Pınar Karşıyaka, çok zor bir viraja giriyor. Türkiye Kupası ve Avrupa'da umduğunu bulamayıp erkenden elenen yeşil-kırmızılı ekip, üst üste İstanbul'un dev ekipleriyle oynayacağı maçlarda şampiyonluk yolundaki kaderini çizecek. İzmir temsilcisi, İstanbul ekiplerine karşı alacağı puanlarla yeniden çıkışa geçmek istiyor. Son maçında Ege derbisinde Merkezefendi Belediyesi Basket'e yenilerek yara alan Kaf-Kaf, yeniden bir seri yakalamak istiyor.

RAKİP İSTANBUL EKİPLERİ

Pınar Karşıyaka, ilk olarak olumsuz hava koşulları nedeniyle çarşamba gününe ertelenen maçta Beşiktaş Icrypex'e konuk olacak. KSK, rakibini yenerek hem seri başlatmak hem de ilk maçta mağlup olduğu rakibinden rövanşı almak istiyor. İzmir ekibi, daha sonra 20 Mart Pazar günü Afyon Belediyesi Yüntaş'a konuk olacak. Yeşil-kırmızılılar, düşme hattındaki rakibinden sonra ise lider Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Pınar Karşıyaka'nın zorlu fikstürü ise G.Saray ile deplasmanda oynayacağı maçla son bulacak. Yeşilkırmızılılar, bu maçlarda alacağı galibiyetlerle ilk dörde girerek Play- Off'lara da avantajlı girmeyi istiyor.