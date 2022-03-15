KSK’de Fatih dönüyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta hafta sonu Karbel Karaköprü Belediyespor'la deplasmanda oynaması gereken maç olumsuz hava koşulları nedeniyle alt liglerdeki diğer müsabakalar gibi 1 hafta kaydırılan Karşıyaka'da sakatlığı bulunan Fatih Ergen iyileşti. Kaf-Kaf'ın kadrosuna ara transfer döneminde 2. Lig ekibi Pazarspor'dan katıldıktan sonra ilk 11'in bankolarından olan 27 yaşındaki ön libero, dizindeki sakatlık nedeniyle son maçlarda formaya hasret kaldı. Geçen hafta iyileşmesine rağmen dizinde nükseden ağrılar nedeniyle Tepecikspor önünde yine forma giyemeyen Fatih, takıma döndü. Tecrübeli futbolcunun pazar günü Karaköprü deplasmanında sahadaki yerini alması bekleniyor.

Teknik direktör Erman Güraçar, Karbel Karaköprü'yü de yeneceklerini belirtti. Güraçar,''Bu virajı da geçerek rahatlamak istiyoruz" dedi.