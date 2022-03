Kaf-Kaf tam gaz

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son iki maçını kazanan Karşıyaka, deplasmanda Karaköprü Belediyespor'u da yenerek 3'te 3 yaptı. KSK, alt sarılarla olan bağını da kopardı. 18'de Furkan'ın şutunda top dışarıya gitti. 27'de ceza yayı çizgisi üzerinde topla buluşan Ertuğrul, güzel bir gol attı: 0-1. 35'te Abdülkadir'in kullandığı korner atışında Cenk'in kafa şutunda top üstten az farkla dışarıya gitti. 41'de Fikret'in şutunda Karşıyaka kalecisi Yusuf meşin yuvarlağı kornere attı. 48'de Fatih Ergen'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, Cenk'in kafasında top yandan dışarıya çıktı. 61'de Halil'in ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.

KARŞIYAKA BASKILIYDI

65'te topu kapan Fatih Ergen, Fatih Taşdelen'i gördü. Sol çaprazdan ceza alanına giren Fatih Taşdelen takımını bir kez daha öne geçirdi: 1-2. 90+2'de rakibiyle tartışan Ertuğrul kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 90+10'da Karşıyaka Kerem'in düşürülmesiyle penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Can Vural skoru belirledi: 1-3.



ERMAN GÜRAÇAR'DAN KADROYA İNCE AYAR

KARŞIYAKA'NIN Karaköprü Belediyespor'a konuk olduğu mücadelede teknik direktör Erman Güraçar kadroda iki değişiklik yaptı. Güraçar, orta alanda sakatlığı nedeniyle takımda yer almayan Samican'ın yerine Fatih Taşdelen'e, stoperde ise Mirkovic'in yerine Cenk Özbey'e görev verdi. İzmir ekibinde Caner, Can, Kerem ve Sefer ise yedekler arasında yer aldı. Karşıyaka'nın yıldızlarından Ertuğrul Sancaktutan bu sezonki ilk golünü atarken gördüğü kırmızı kartla da iç sahada Çankaya FK ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü. Devre arasında alınan Fatih Taşdelen beşinci, Can Vural da ikinci golünü attı.



DIŞARIDA 4. GALİBİYET

Bu sezon bekleneni veremeyen Karşıyaka, deplasmanda Karaköprüspor'u yenerek 4. galibiyetini elde etti. KSK, dışarıda oynadığı 14 karşılaşmada 6 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Kaf-Kaf bu süreçte 18 puan topladı. İzmir temsilcisi Karaköprü'nün dışında Kardemir Karabükspor, Ağrı 1970 ve Ceyhanspor'u yendi. Kaf-Kaf, cumartesi günü evinde Çankaya FK ile mücadele edecek.