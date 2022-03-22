Karşıyaka dirildi

Yeni transferleriyle şampiyonluk umuduyla başladığı TFF 3. Lig 3. Grup'ta aylarca alt sıralara demir atarak taraftarına amatöre düşme korkusu yaşatan Karşıyaka, son haftalarda teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde kendine geldi. Üç hafta öncesinde ateş hattıyla arasında 1 puan fark kalan ve korkulu rüya görmeye başlayan KSK, son 3 maçta topladığı 9 puanla alt sıralarla olan puan farkını 7'ye çıkararak kendine geldi. Grupta üst üste üçüncü galibiyetini Karbel Karaköprü Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yenerek alan Kaf-Kaf, 1.5 yıl sonra da 3'te 3 yaptı. Son olarak geçen sezonun ilk haftalarında art arda 4 galibiyet alan Karşıyaka, büyük hasrete son verirken Play-Off yarışına da göz kırptı.

YÜZLER ARTIK GÜLÜYOR

Grupta düşme hattına kadar geriledikten sonra yakaladığı çıkışla alt sıralara 7 puanlık fark atan yeşil-kırmızılı ekip, 36 puana ulaşıp bitime 7 maç kala Play-Off barajıyla arasındaki farkı 8 puana indirdi.

MUTLULUĞUN FOTOĞRAFI

KARŞIYAKA, Karaköprü'yü 3-1 yenerken, maçın bitiminde soyunma odasında büyük sevinç yaşandı. KSK'nin 3. golünü atan Can Vural, yaşanan sevinci öz çekim yaparak ölümsüzleştirdi.