KSK yenilgiyi unuttu

TFF 3. Lig 3. Grup'ta aylarca amatör kümeye düşme tehlikesi yaşadıktan sonra son haftalarda düze çıkan Karşıyaka, son 9 maçta yalnızca 1 yenilgi aldı. Bu periyotta sadece deplasmanda Orduspor 1967'ye uzatma dakikalarında yediği tek golle 1-0 mağlup olan yeşilkırmızılılar, 4 galibiyet, 4 beraberlik elde ederek 16 puanı hanesine yazdırdı. Yeşil-kırmızılılar bu süreçte Karabükspor, Ceyhanspor (D), Tepecikspor ve Karaköprü Belediyespor (D) karşılaşmalarından 3'er puanla döndü, Mardin 1969, Ofspor (D), Gümüşhanespor ve Çankaya FK ile berabere kaldı.

KALESİNDE DUVAR ÖRDÜ

Son 4 maçını üst üste 3 galibiyetin ardından Çankaya FK beraberliğiyle geçen İzmir temsilcisi, bu karşılaşmalarda 1 gol yedi ve kalesine adeta duvar ördü. Savunmada iyi bir görüntü çizen Kaf-Kaf, hücumda da bir o kadar üretken oldu, rakip ağları 12 kez sarsmayı başardı. Kaf-Kaf, grupta geride kalan 28 maçta ise toplam 13 beraberlikle en çok berabere kalan takım olurken, kazanamasa da kaybetmedi. Karşıyaka, çıkışını sürdürmek için çıkacağı mücadelede bu hafta pazar günü düşme hattının en üst basamağında bulunan Modafen deplasmanına çıkacak.