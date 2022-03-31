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Haberler Karşıyaka Karşıyaka’nın bileği artık bükülmüyor

Karşıyaka’nın bileği artık bükülmüyor

31.3.2022

Karşıyaka’nın bileği artık bükülmüyor
TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve ateş hattından uzaklaşan Karşıyaka'nın bileği kolay kolay bükülmüyor. Geçen hafta Çankaya FK karşısında sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan İzmir ekibi, ligin ilk yarısında yakaladığı 4 maçlık seriyi yeniledi ve bu sezon ilk kez 5 maç üst üste yenilmedi. Yeşil-kırmızılılar bu süreçte Ceyhanspor (D), Tepecikspor ve Karaköprü Belediyespor'a karşı 3 puan alırken, Gümüşhanespor ve Çankaya FK ile de berabere kaldı. Hem yakaladığı çıkışı sürdürmek hem de seriyi uzatmak isteyen Kaf-Kaf, Pazar günü deplasmanda düşme hattındaki rakibi Modafen'le oynayacağı karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.
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