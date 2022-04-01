KSK’nin gözü Modafen’de

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son 5 maçında yenilgi yüzü görmeyen ve 11 puanla düşme hattından uzaklaşan Karşıyaka, gözünü kritik Modafen maçına çevirdi. Ligde kalan son 6 maça 37 puanla 11. sırada giren Karşıyaka, bu hafta düşme hattında bulunan Modafen deplasmanına alt sıralarla bağını tamamen koparma hedefiyle çıkacak. Son 2 sıradaki Karabükspor ve Ceyhanspor'un umutlarını haftalar önce tüketip amatöre düştüğü grupta son 6 maç öncesi Gümüşhanespor 29, Modafen 30 puanla düşme hattında yer alıyor. Karşıyaka bu hafta Modafen'i yenerse alt gruptan iyice uzaklaşacak.

KAF-KAF, RAHATLAMAK İSTİYOR

YEŞİL-KIRMIZILI ekip, bu karşılaşmadan puansız dönerse yeniden tehlike yaşama ihtimali var. Teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen Karşıyaka, pazar günü Modafen deplasmanında iyi gidişini sürdürüp tamamen rahatlamayı hedefliyor.