Kaf-Kaf’ta 4 eksik

TFF 3. Lig 3. Grup'ta bileği 5 maçtır bükülmeyen Karşıyaka, yarın düşme hattındaki Modafen deplasmanına 4 eksikle çıkacak. Yeşil-kırmızılılarda önceki hafta Karaköprü deplasmanında rakip takım futbolcusuna yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görerek 3 maç ceza alan Ertuğrul yine görev yapamayacak. Burak ve yedek kalecilerden Yunus'un sezonu daha önce kapattığı Kaf-Kaf'ta bu sezon şans bulamayan gençlerden Ferdi'nin de sakatlığı bulunuyor. Karşıyaka'da Modafen önünde defansın sağında Ertuğrul'un yerine yine geçen hafta Çankaya FK maçında iyi bir performans sergileyen Aykut'un görev yapması bekleniyor.

GÜRAÇAR: ZOR MAÇ OLACAK

TEKNİK direktör Erman Güraçar, deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Güraçar, "Eksik oyuncularımız var ama sahaya sonuçta 11 futbolcuyla çıkacağız. 3 puan bizim olacak" dedi.