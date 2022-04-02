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Haberler Karşıyaka Kaf-Kaf’ta 4 eksik

Kaf-Kaf’ta 4 eksik

Karşıyaka’da Modafen kritik deplasmanında kart cezalısı Ertuğrul, Burak, Yunus ve Ferdi görev yapamayacak. Ertuğrul’un yerinde Aykut oynayacak

2.4.2022

Kaf-Kaf’ta 4 eksik

TFF 3. Lig 3. Grup'ta bileği 5 maçtır bükülmeyen Karşıyaka, yarın düşme hattındaki Modafen deplasmanına 4 eksikle çıkacak. Yeşil-kırmızılılarda önceki hafta Karaköprü deplasmanında rakip takım futbolcusuna yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görerek 3 maç ceza alan Ertuğrul yine görev yapamayacak. Burak ve yedek kalecilerden Yunus'un sezonu daha önce kapattığı Kaf-Kaf'ta bu sezon şans bulamayan gençlerden Ferdi'nin de sakatlığı bulunuyor. Karşıyaka'da Modafen önünde defansın sağında Ertuğrul'un yerine yine geçen hafta Çankaya FK maçında iyi bir performans sergileyen Aykut'un görev yapması bekleniyor.

GÜRAÇAR: ZOR MAÇ OLACAK
TEKNİK direktör Erman Güraçar, deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Güraçar, "Eksik oyuncularımız var ama sahaya sonuçta 11 futbolcuyla çıkacağız. 3 puan bizim olacak" dedi.

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