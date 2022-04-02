KSK kötü başladı

Voleybolda Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Play-Off final etabı birinci gününde Karşıyaka, Adam Voleybol'a 3-0 yenildi. Sultanlar Ligi'ne çıkmayan isteyen KSK, final etabına mağlubiyetle başladı. Karşılaşmanın ilk seti başa baş bir oyuna sahne oldu. Karşılıklı sayılar ile geçen seti Adam Voleybol 25-22 kazanıp mücadelede 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ikinci setinde KSK, savunmada zorluk yaşarken, hücumda da basit hatalarının kurbanı oldu. Gaziantep temsilcisi bu bölümü 25-15 önde tamamladı ve skoru 2-0 yaptı. Gaziantep ekibi üçüncü sete 6-0'lık bir seriyle başlayınca Kaf-Kaf rakibini yakalayarak mücadele ortak olma şansını bir türlü bulamadı. Bu seti de Adam Voleybol 25-12 önde geçti ve maçı da 3-0 kazandı.

BUGÜNKÜ RAKİP İLBANK

KARŞIYAKA, final grubunun ikinci karşılaşmasında bugün Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'nda saat 12.00'de İlbank ile karşılaşacak. Adam Voleybol ise 14.30'da Çukurova ile mücadele edecek. Kaf-Kaf, yarı final etabında yenmeyi başardığı rakibini yine mağlup edip Sultanlar Ligi şansını son maça taşımak için ter dökecek. Karşıyaka grupta son mücadelesini yarın saat 14.30'da Çukurova Belediyesi ile oynayacak. Öte yandan İzmir'den Bursa giden Karşıyaka taraftarı takımlarına muhteşem bir destek verdi.