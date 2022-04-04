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Haberler Karşıyaka Kaf-Kaf yaralı

Kaf-Kaf yaralı

Kaf-Kaf ilk priyodu 21-20 geride kapatırken soyunma odasına da 47-40 yenik girdi. 2. yarıya kötü başlayan İzmir ekibi, 3. periyodu 67-57 kaybetti, son periyottaki çabalar sonucu değiştirmedi.

4.4.2022

Kaf-Kaf yaralı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Pınar Karşıyaka deplasmanda Galatasaray Nef'e 84-78 yenildi. Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Pınar Karşıyaka Tyus ve Taylor ile etkili olurken, rakibine Dee Bost ve Kravish ile karşılık veren Galatasaray Nef ilk periyodu 21-20 önde bitirdi. İkinci periyotta pota altında Sadık Emir Kabaca, dış atışlarda da Trimble ile etkili olan Galatasaray Nef, 18. dakika tamamlanırken skoru 42-31 yaptı. Konuk ekip Colson ve M'baye ile skoru dengelemeye çalışırken, sarı-kırmızılılar soyunma odasına da 47-40 önde gitti.

ÇABALARI İŞE YARAMADI
Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Galatasaray Nef, 23. dakikada farkı 12 sayıya (55-43) çıkardı. Daha sonra Roll ve Colson'un öncülüğünde 11-0'lık seri bulan Pınar Karşıyaka, 27. dakikada farkı 1 sayıya (55-54) indirdi. Trimble ile dış atışlardan bulduğu basketle toparlanan Galatasaray Nef, son çeyreğe de 67-57 önde girdi. Müsabakada son periyot Trimble ile Colson'un karşılıklı üç sayılık basketlerine sahne olurken, Galatasaray Nef son iki dakikaya 83-78 önde girdi. Kalan sürede rakibine üstünlüğünü kabul ettiren sarı-kırmızılı takım, salondan 84-78 galip ayrıldı.

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