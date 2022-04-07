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Haberler Karşıyaka Cenk ilk peşinde

Cenk ilk peşinde

Karşıyaka’da 9 sezondur görev yapan tecrübeli futbolcu kalan 5 maçta 1 gol atması halinde kendi kariyer rekorunu kıracak

7.4.2022

Cenk ilk peşinde

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son haftalarda çıkışa geçerek rahatlayan Karşıyaka'da Modafen deplasmanında takımına 1-0'lık galibiyeti getiren penaltı golünü atan stoper Cenk Özbey, bu sezon 1 gol daha atması durumunda kendi kariyer rekorunu kıracak. Yeşil-kırmızılılarda onlarca futbolcu gelip giderken 2013'ten beri 9 yıldır kadroda yer alan takımın en tecrübelilerinden Cenk, Modafen ağlarını sarstığı golle bu sezon 4 gole ulaştı. Defansta görev yapmasına rağmen attığı kritik gollerle takımına daha önce de çok önemli puanlar kazandıran 31 yaşındaki futbolcu daha önce de 2016-2017 ve 2019-2020 sezonlarında 4'er kez ağları sarstı.

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CENK, kalan 5 maçta 1 gol daha atması durumunda kariyerinin en skorer sezonunu yaşayacak. KSK'nin sembol isimlerinden Cenk, Karşıyaka formasıyla toplam 188 maça çıkıp 19 gol attı.

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