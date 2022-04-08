KSK’de yükseliş sürecek

TFF 3. Lig 3. Grup'ta uzun süre düşme korkusu yaşadıktan sonra son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçen Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar iddialı konuştu. Ligde bitime 5 maç kala pazar günü iç sahadaki Ağrı 1970 Spor mücadelesini de kazanmak istediklerini belirten Güraçar, 1-0 galip ayrıldıkları son Modafen deplasmanını da değerlendirdi.

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Teknik patron Erman Güraçar, "Modafen deplasmanında son haftalara kıyasla tatmin edici bir oyun oynayamadık ancak böyle maçları kazanabilmek

ayrı bir önem taşıyor" dedi. Genç teknik adam, kulübün sosyal medya sayfalarına yaptığı açıklamada, "Uzatmalarla birlikte yarım saate yakın bir bölümü 10 kişi oynamamıza rağmen skoru koruyabilmemiz önemliydi. Mücadele anlamında maç boyunca rakibe net bir şekilde yanıt verdik. Takım savunması olarak seviyemizi çok yukarda tuttuk. Pazar günü iç sahada oynayacağımız Ağrı 1970 maçında da aynı disiplini ve mücadeleyi sahaya yansıtıp taraftarımıza keyifli bir maç izletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

6 MAÇTIR YENİLGİYİ UNUTTU

Karşıyaka, son 6 haftada yenilgiyi unuttu. Kaf-Kaf, 20 Şubat'ta gurbette Ordu 1967'ye yenildikten sonra oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 14 puan topladı. Ceyhanspor'u 7-0, Tepecikspor'u 2-0, Karaköprü Belediye'yi 3-1 ve Modafen'i 1-0 yenen KSK, Gümüşhane ile 1-1, Çankaya FK ile 0-0 berabere kaldı.

İKİ EKSİK VAR

3. Lig 3. Grup'ta 10 Nisan Pazar günü Ağrı 1970'i ağırlayacak olan Karşıyaka'da, bu zorlu randevu öncesinde iki önemli eksik bulunuyor. Yeşil-kırmızılılarda, Ertuğrul Sancaktutan'ın üç maçlık cezası devam ederken, orta saha oyuncusu Mustafa Aşan da kırmızı kart cezalısı olduğu için sahaya çıkamayacak.