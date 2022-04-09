  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Karşıyaka iki asından yoksun

Karşıyaka iki asından yoksun

9.4.2022

Karşıyaka iki asından yoksun

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yarın Ağrı 1970 Spor'u son haftalardaki çıkışını sürdürme hedefiyle ağırlayacak Karşıyaka, mücadeleye 2 önemli asından yoksun çıkacak. Karbel Karaköprü Belediyespor deplasmanında kırmızı kart gören Ertuğrul'un cezası bu maçta da devam ediyor. Geçen hafta Modafen deplasmanında yine kırmızı kartla oyundan atılan kaptan Mustafa Aşan da forma giyemeyecek. Yeşil-kırmızılılarda defansın sağında Ertuğrul'un yerine yine Aykut oynayacak. Ön liberoda Mustafa Aşan'ın yerine ise Samican veya Caner'in görev yapması bekleniyor. Teknik direktör Erman Güraçar, Ağrı 1970 Spor'u da yenerek çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA