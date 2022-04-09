KSK ilk 4 aşkına

ING Basketbol Süper Ligi'nde son haftalarda sergilediği kötü performansla dikkat çeken Pınar Karşıyaka, ilk 4 yolunda bugün kritik bir randevuya çıkacak. Son 5 müsabakada aldığı 3 mağlubiyetle ilk 4 hedefini riske atan yeşil-kırmızılılar bugün evinde Tofaş'la karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Bilet fiyatları öğrenci 30 TL, tam 50 TL, VIP 150-200 TL olarak açıklandı. Hafta içinde de erteleme sınavında Frutti Extra Bursaspor'a konuk olacak Karşıyaka, ligde 25 maçta 16 galibiyetle 6'ncı sırada bulunuyor. Tofaş ise 26 maçta 15 galibiyetle 7'nci basamakta yer alıyor.

MERKEZEFENDİ BASKET EVİNDE

Potada bir başka Ege temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket saat 13.00'te başlayacak mücadelede Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak. Son 2 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılarak bitime 5 hafta kala kurtuluşunu matematiksel olarak garantileme fırsatını tepen ekip en önemli rakiplerinden Büyükçekmece Basketbol'u yenme planları yapıyor. Günün diğer maçlarının programı şöyle: 15.30 Semt77 Yalovaspor- Darüşşafaka (90. Yıl), 20.30 Bursaspor- Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ).