Pınar Karşıyaka, TOFAŞ’ı yenerek bu sezon 17. galibiyetine ulaştı

Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, yaptığı açıklamada, bu sezon TOFAŞ maçı gibi rahat kazanabilecekleri müsabakaları sonunda tehlikeye sokabildiklerini söyledi.

Bunun da kendileri için eğitim olduğunu kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:

"Sonuçta maçı bırakmamak ve müsabakanın sonunda ortaya koyduğumuz mücadele gerçekten önemliydi. Maç boyunca ribauntlarda zorlandık. İyi oynamamıza rağmen ribauntlardaki etkisizliğimiz ve üç sayılık atışlardaki düşük yüzdemiz maçı erken koparamamakta etkendi. Onun dışında paylaşımımız, akıcılığımız ve oynadığımız basketbol iyiydi. Oyunu domine ettik fakat sonunda kötü bir yerde yakalandık. Ancak sonuçta bu maç play-off açısından, bizim sıralamamız açısından kritik bir maçtı. Bütün oyuncularımı ve ekibimi kutluyorum. TOFAŞ'ı da tebrik etmek istiyorum ve hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları maçta onlara başarılar diliyorum."

Ligde 26 maçta 17 galibiyet ve 9 yenilgisi bulunan Pınar Karşıyaka, 13 Nisan Çarşamba günü 19. haftadan ertelenen müsabakada Frutti Extra Bursaspor'a konuk olduktan sonra 17 Nisan Pazar günü deplasmanda Türk Telekom'la karşılaşacak.