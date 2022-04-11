KSK gülemedi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta alt sıralarla bağını koparan Karşıyaka, sahasında Ağrı 1970'e diş geçiremedi: 1-1. Karşılaşmanın 1. dakikasında Kerem soldan çizgiye inip kale önüne kesti. Namık kaleciyi geçen topa dokunamadı. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 4'te Seyit'in sağdan pasında çaprazdan topu kaleye gönderen Oğuzhan, Ağrı 1970'i 1-0 öne geçirdi. 25'te Oğulcan'ın şutunda top az farkla auta çıktı. 38'de Namık'ın soldan ortasında arka direkte Aykut topa kafayı vurdu. Top direğin dibinden dışarı gitti. 41'de Namık'ın soldan ceza alanına kestiği topla buluşan Samican önünü boşaltıp vurdu ve skora denge getirdi: 1-1.

KAF-KAF BASKI KURDU AMA...

45+4'te Namık'ın uzaktan şık vuruşunda top az farkla auta çıktı. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıya Karşıyaka atak başladı. 56'da Abdülkadir'in ortasında Fatih Taşdelen kafayı vurdu. Top çerçeveyi bulmadı. 74'te Ağrı 1970 ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Furkan topa vurdu. Kaleci Sefa topu çeldi. 84'te Abdülkadir'in şutunda top direği sıyırıp dışarı çıktı. 90+3'te Metin golü atamadı. Maç 1-1 sona erdi.



ERMAN GÜRAÇAR KADROYU DEĞİŞTİRDİ

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Erman Güraçar, Ağrı 1970 karşısına farklı on bir ile çıktı. Geçen hafta Modafen'i deplasmanda 1-0 yenen kadroda 4 değişiklik yapıldı. Güraçar, orta alanda cezalı ve sakat Mustafa Aşan'ın yerine Caner'e, İhsan Furkan'ın yerine Samican'a, Fatih Ergen'in yerine Kerem'e ve Fatih Taşdelen'in yerine de Sefer'e şans verdi. İhsan Furkan, Fatih Ergen ve Fatih Taşdelen maça yedek kulübesinde başladı. Karşıyaka'da Mustafa Aşan'ın yanı sıra cezası süren Ertuğrul, sezonu daha önce kapatan Burak ve Yunus ile sakat olan Can Muhammet kadroda yer almadı.



TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

KARŞIYAKA taraftarları zorlu Ağrı 1970 maçında takımını yalnız bırakmadı. Yeşil-kırmızılılar, Bornova Doğanlar Stadı'nda 90 dakika takımlarına müthiş destek verdi. Maçı tribünden yaklaşık 3 bin taraftar takip etti.



SEFER FORVET OLARAK ÇIKTI

Karşıyaka Teknik Direktörü Erman Güraçar, Ağrı 1970 karşısında dün Sefer'e ileri uçta şans verdi. Fatih Taşdelen'i yedek kulübesine çeken genç teknik adam 24 yaşındaki futbolcuyu gol ümidi olarak değerlendirdi.

MİNİ YORUM

İki farklı Kaf-Kaf

Üçüncü Lig'de son altı maçta aldığı 4 galibiyetle gözünü artık üst sıralara diken Karşıyaka, dün Ağrı 1970'i ikinci yarıda sergilediği futbolla elinden kaçırdı. İlk yarıda ise sahada belki de sezonun en kötü takımı vardı. Orta alanda top tutamayan, geri dönen toplara sahip olamayan ve ileri uçta pozisyon üretemeyen Kaf-Kaf golü de erken yiyince bocaladı. Ancak 41'de tek organize atakta ve kaleye giden ilk şutta Samican ile golü bulunca ikinci yarıda daha farklı bir Karşıyaka izledik. Karşıyaka, özellikle son 15 dakikada kurduğu baskıyla birçok pozisyon kaçırdı. Teknik direktör Erman Güraçar'ın yıldızları Fatih Taşdelen ve İhsan Furkan'ı yedek bırakması ilk yarıdaki kötü futbolu hazırladı. Bu sezon öyle ya da böyle sona erecek. Ancak önümüzdeki sezon hedef şampiyonluk olmalı. Sizce de artık zamanı gelmedi mi?



BURAK HAKERLER