Karsıyaka Güraçar ile yenilgiyi unuttu

TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı son 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak alt sıralarla olan bağını tamamen koparan Karşıyaka, teknik direktör Erman Güraçar ile yenilgiyi unuttu. KSK'nin deplasmanda İçel İdmanyurdu'na 2-1 yenilmesinin ardından Ahmet Taşyürek'in yerine gelen Erman Güraçar, şu ana kadar takımın başında çıktığı toplam 11 karşılaşmada da 5 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi elde etti. 41 puanla 9. sırada yer alan yeşil-kırmzılılar, Play-Off hattında 5. sırada yer alan Kırıkkale ile arasında 10 puan fark bulunuyor. 3. Lig'de son 4 haftaya girilirken İzmir temsilcisi, Edirnespor (D), Fethiyespor, Derince Belediyespor ve Kırıkkale (D) ile oynayacak.

GÖZLER EDİRNE MAÇINA ÇEVRİLDİ

Karşıyaka Teknik Direktörü Erman Güraçar, 1-1 berabere kaldıkları Ağrı 1970 karşısında özellikle ikinci yarıda oyuncularının iyi bir futbol ortaya koyduğunu belirterek, "Ancak galibiyet golünü bir türlü atamadık. Önümüzde Edirnespor maçı var. Rakibimizi yenmek istiyoruz" şeklinde yorumda bulundu.