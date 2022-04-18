KSK puan kaptı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta alt sıralarla olan bağını koparan Karşıyaka, deplasmanda Edirnespor ile 0-0 berabere kaldı. Kötü bir zemin üzerinde oynanan karşılaşmada Kaf-Kaf, rakibi karşısında zaman zaman etkili olsa da girdiği gol pozisyonlarını bir türlü değerlendiremedi. 12. dakikada Samican'ın ortasında Ertuğrul'un şutu yandan auta gitti. 22'de Gencay'ın sert şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı. 34'te Caner'in soldan ortasında Abdülkadir'in kafa şutunda kaleci Evren topu kornere attı. 41'de Semih'in gelişine vuruşunda kaleci Yusuf gol izni vermedi.



ABDÜLKADİR GOLÜ ATAMADI

48'de Fatih Ergen'in kullandığı köşe atışında Cenk'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 59'da Ertuğrul'un pasında topla buluşan Barış son çizgiye kadar indi. Yaptığı ortada müsait pozisyondaki Abdülkadir'in şutu yandan az farkla auta çıktı. 73'te İsmail'in derinleme pasında Önder, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yusuf gole izin vermedi. 82'de topla buluşan Fatih Ergen'in şutu sonuç getirmedi. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

YENİLMEZLİK SERİSİ SEKİZ MAÇA ÇIKTI

DEPLASMANDA Edirnespor ile 0-0 berabere kalan Karşıyaka, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. KSK, teknik direktör Erman Güraçar ile çıktığı toplam 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 6 beraberlik, 1 yenilgi elde etti.



KALESİNİ GOLE KAPATTI

KAF-KAF, ligde şu ana kadar oynadığı 31 karşılaşmanın 12'sinde kalesini gole kapatmayı başardı. Yeşil-kırmızılılar her iki maçta gol izni vermediği Kardemir Karabükspor, Çankaya Futbol Kulübü, Ceyhanspor'un yanı sıra Gümüşhanespor, Ofspor, Ağrı 1970, Tepecikspor, Modafen ve son olarak Edirnespor mücadelelerinde adeta duvar ördü.



GÜRAÇAR'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Erman Güraçar, Edirnespor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Genç teknik adam, Ağrı 1970 ile oynadıkları karşılaşmada görev verdiği Aykut Çolakoğlu, Sefer Kanıtemiz ve Özgür Güler'in yerlerinde dünkü maçta Ferdi Burgaz, Ertuğrul Sancaktutan ve Fatih Ergen'i oynattı. Sefer ile Aykut kendisine yedek kulübesinde yer bulurken, sarı kart cezalısı Özgür ile İhsan Furkan'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Mustafa Aşan da yoktu.