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Pınar Karşıyaka son haftalarda gülemiyor

18.4.2022

Pınar Karşıyaka son haftalarda gülemiyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona zirvede başlayan Pınar Karşıyaka, en büyük hedefi olan Avrupa'dan erken elendikten sonra ligde de son haftalarda yıkıldı. Ligde sezonu ilk 4 sıra içinde tamamlayıp Play-Off çeyrek finalinde saha avantajı elde etmeye çalışan Karşıyaka, son 4 maçta 3 mağlubiyetle sarsıldı. Hafta içinde Bursaspor'a dışarıda yenildikten sonra yine gurbette Türk Telekom'a da teslim olan Kaf-Kaf, bitime 2 maç kala 6. sırada kalıp ilk 4'ü zora soktu. KSK kalan haftalarda Büyükçekmece ve Daçka (D) ile kapışacak.

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