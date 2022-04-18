Pınar Karşıyaka son haftalarda gülemiyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona zirvede başlayan Pınar Karşıyaka, en büyük hedefi olan Avrupa'dan erken elendikten sonra ligde de son haftalarda yıkıldı. Ligde sezonu ilk 4 sıra içinde tamamlayıp Play-Off çeyrek finalinde saha avantajı elde etmeye çalışan Karşıyaka, son 4 maçta 3 mağlubiyetle sarsıldı. Hafta içinde Bursaspor'a dışarıda yenildikten sonra yine gurbette Türk Telekom'a da teslim olan Kaf-Kaf, bitime 2 maç kala 6. sırada kalıp ilk 4'ü zora soktu. KSK kalan haftalarda Büyükçekmece ve Daçka (D) ile kapışacak.