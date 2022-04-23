KSK Fethiye’yi gözüne kestirdi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta alt sıralarla bağını koparan ve son üç haftaya düşme korkusu yaşamadan giren Karşıyaka, pazar günü konuk edeceği Fethiyespor'a bileniyor. Kalan 3 haftayı gelecek sezon yapılanması için fırsat olarak gören İzmir temsilcisi, diğer yandan da ilk yarıda oynanan maçta deplasmanda rakibine 1-0 kaybettiği maçın rövanşını almak için planlar yapıyor. Daha önce 6 kez karşılaşan iki ekibin maçlarında Fethiye temsilcisine 3 kez kaybeden Kaf-Kaf, 2 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 1 maçta ise eşitlik bozulmadı. Teknik direktör Erman Güraçar artık yeni sezonu düşünmeye başladıklarını belirtirken, "Fethiyespor'u da taraftarımızın desteğiyle yenmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.