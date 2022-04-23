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Haberler Karşıyaka KSK Fethiye’yi gözüne kestirdi

KSK Fethiye’yi gözüne kestirdi

Alt sıralarla bağını koparan Karşıyaka ilk yarıda yenildiği rakibinden rövanşı almak istiyor

23.4.2022

KSK Fethiye’yi gözüne kestirdi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta alt sıralarla bağını koparan ve son üç haftaya düşme korkusu yaşamadan giren Karşıyaka, pazar günü konuk edeceği Fethiyespor'a bileniyor. Kalan 3 haftayı gelecek sezon yapılanması için fırsat olarak gören İzmir temsilcisi, diğer yandan da ilk yarıda oynanan maçta deplasmanda rakibine 1-0 kaybettiği maçın rövanşını almak için planlar yapıyor. Daha önce 6 kez karşılaşan iki ekibin maçlarında Fethiye temsilcisine 3 kez kaybeden Kaf-Kaf, 2 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 1 maçta ise eşitlik bozulmadı. Teknik direktör Erman Güraçar artık yeni sezonu düşünmeye başladıklarını belirtirken, "Fethiyespor'u da taraftarımızın desteğiyle yenmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

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