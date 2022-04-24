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Haberler Karşıyaka Kaf-Kaf’ın konuğu Fethiye

Kaf-Kaf’ın konuğu Fethiye

Karşıyaka evinde şampiyonluk hesabı yapan güçlü rakibini saat 15.0'te ağırlayacak.

24.4.2022

Kaf-Kaf’ın konuğu Fethiye

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son 3 haftaya hiçbir iddiası bulunmadan girip prestij mücadelesi veren Karşıyaka, bugün şampiyonluk yarışındaki Fethiyespor'u konuk edecek. Bornova Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Kaf-Kaf'ta Mustafa Aşan'ın cezası biterken, bilet fiyatları öğrenci 10, maraton 20, numaralı 30, VIP tribün 50 TL olarak belirlendi. Ligde Teknik Direktör Erman Güraçar göreve geldikten sonra son 12 maçta yalnız 1 kez sahadan puansız ayrılan, 8 haftadır bileği bükülmeyen Karşıyaka, son 3 maça 42 puanla 9. sırada girdi. İlk yarıyı lider tamamladığı grupta ikinci sıraya gerileyen Fethiyespor ise son 3 hafta öncesi 64 puanla zirvedeki Esenler Erokspor'un 3 puan gerisinde bulunuyor.

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