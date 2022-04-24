KSK’nin tadı yok

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Büyükçekmece Basketbol'la karşı karşıya gelen Pınar Karşıyaka, salondan 78-70 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla İzmir ekibi üst üste üçüncü, son 5 karşılaşmada dördüncü mağlubiyetini aldı. Maça iyi başlayan Pınar Karşıyaka birinci çeyreği 23-14 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü koruyan ev sahibi yeşil-kırmızılılar devreye 1 sayı farkla, 39-38 galip girdi. Konuk Büyükçekmece Basketbol üçüncü periyotta toparlandı.

İKİNCİ YARI YOKLARI OYNADI

Hem hücumda hem de savunmada daha etkili bir görüntü ortaya koyan Büyükçekmece Basketbol üçüncü çeyreği 56-51'lik skorla önde kapattı. Son çeyrekte de Karşıyaka'ya geçit vermeyen konuk takım İzmir deplasmanından 78-70 galip ayrıldı. Büyükçekmece Basketbol, bu galibiyetle üst üste 5. maçından galibiyetle ayrıldı, ligde 10. galibiyetine ulaştı. Pınar Karşıyaka ise ligde 12. yenilgisini yaşadı. İzmir ekibi ligdeki son maçında 30 Nisan'da Darüşşafaka ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.