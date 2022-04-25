KSK farka koştu

TFF 3. Lig 3. Grup'ta İzmir'de oynanan Ege derbisinde Karşıyaka, Fethiyespor'u farklı mağlup etti: 4-1. Maçın 20. dakikasında Özgür'ün ortasında Nurettin'in zayıf kafa vuruşunda kaleci Yusuf topa sahip oldu. 26'da Nurettin'in kullandığı serbest atışta direk kaleye giden top auta çıktı. 41'de Mustafa Aşan uzak mesafeden sert vurdu. Top az farkla üstten auta çıktı. 56'da Ali Han çalımlarla ceza alanına ilerledi ve şutunda Fethiye'yi 1-0 öne geçirdi: 0-1.

SKORU FATİH BELİRLEDİ

57'de Kerem'in sağdan ortasında Caner skora denge getirdi: 1-1. 60'ta Samican'ın ortasında Abdülkadir'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1. 65'te Kerem soldan dar açıya rağmen kullandığı serbest vuruşta topu direkt kaleye gönderdi. Kaleci Enes son anda topu çıkardı. 67'de Ertuğrul'un soldan kornerinde kale önünde Özgür topa dokundu: 3-1. 88'de Namık Barış'ın pasında kaleci Enes'i geçen topa Fatih Taşdelen dokundu ve karşılaşmanın skorunu belirledi: 4-1. Karşıyaka, büyük sevinç yaşadı.





ERMAN GÜRAÇAR REVİZYON YAPTI

Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, dün oynanan Fethiyespor maçında kadroda değişime gitti. Güraçar, geçen hafta oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren Edirnespor maçından farklı olarak 3 değişiklikle sahaya çıktı. Savunma kurgusunu bozmayan genç teknik adam orta alanda Namık'ın yerine Özgür, Ferdi'nin yerine Mustafa Aşan ve Fatih Ergen'in yerine de İhsan Furkan ile maça başladı. Karşıyaka bir süre önce burnu kırılan ve son iki maçta forma giyemeyen Mustafa Aşan, takıma destek olmak için ameliyatını erteleyerek dün fedakarlık yaparak sahaya çıktı.





TARAFTARDAN ÖRNEK HAREKET

Karşıyaka ve Fethiye'yi karşı karşıya getiren Ege derbisinde, ev sahibi yeşil-kırmızılı taraftarlar örnek bir harekete imza attılar. Seremoni sonrası maraton tribününde bulunan Karşıyaka taraftarları, iki takımı da el ele tribünlere çağırarak alkışladı. Yeşil-kırmızılılar, ayrıca Fethiyespor lehine de tezahürat yaparak rakiplerine jest yaptılar. Karşılaşmayı Bornova Doğanlar Stadı'nda bine yakın Karşıyaka taraftarı takip etti.



MİNİ YORUM

KARŞIYAKA FUTBOL DERSİ VERDİ

ÜÇÜNCÜ Lig'de artık formalite maçlarına çıkan Karşıyaka, Ege derbisinde şampiyon adayı Fethiye'ye adeta futbol dersi verdi. Bitime 2 maç kala herhangi bir iddiası bulunmayan Kaf-Kaf, 4-1'lik çarpıcı skor ve şampiyonluğa yakışır futboluyla alkış aldı. Heyecan, mücadele ve pozisyonun olmadığı bir ilk yarının ardından ikinci yarı müthiş bir Karşıyaka vardı sahada. Fethiyespor çok nadir gelişen ataklarından birinde 56'da Ali Han ile öne geçti. Bu gol adeta Karşıyakalı futbolcuları kamçıladı. Ve Kaf-Kaf, 4 dakika içinde iki gol birden bularak 1-0 yenik durumdan, 2-1 öne geçti. Fethiye savunması bu andan itibaren dağıldı ve Kaf-Kaf attığı iki golle 4-1'lik üstünlüğü yakaladı. Sanki Fethiyespor değil de Karşıyaka şampiyonluğa oynar gibiydi. Futbolları ve attıkları gollerle tribünleri de ateşleyen yeşil-kırmızılı futbolcuların verdiği mesaj çok açıktı. Oyundan çıkana kadar Kerem ve Abdülkadir çok çalıştı, beraberlik golünü kaydeden Caner ve farkı açan Özgür ise fırsatçılığını konuşturdu.

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