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Haberler Karşıyaka Pınar KSK paraşütsüz

Pınar KSK paraşütsüz

25.4.2022

Pınar KSK paraşütsüz

PINAR Karşıyaka, Avrupa'ya erken veda ettikten sonra ligde son haftalardaki kötü performansıyla da hayal kırıklığı yaşattı. Sezon başında liderliğe kadar yükseldiği ligde özellikle son dönemde büyük düşüş yaşayan Kaf-Kaf, üst üste 3. yenilgisini alt sıralardaki Büyükçekmece'ye 78-70 yenilerek aldı. Normal sezonun bitimine 1 hafta ilk 4 yarışında büyük oranda havlu atan KSK'nin Play-Off'ta saha avantajını kaybetmenin yanı sıra ilk turda F.Bahçe veya Anadolu Efes'le eşleşme ihtimali de ortaya çıktı.

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