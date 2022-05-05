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Karşıyaka hareketlenecek

Teknik direktör Erman Güraçar, yeni sezon için rapor hazırlayacak

5.5.2022

Karşıyaka hareketlenecek

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezonun son maçında Cumartesi günü Kırıkkale Büyük Anadoluspor'a konuk olacak Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, lig bitince yönetime transferle ilgili rapor sunacak. Ligde iddiasız kalmasına rağmen son 10 maçtır bileği bükülmeyen takımının genel performansından memnun olan Güraçar'ın özellikle ileri uç ve kanatlara takviye istemeye hazırlandığı öğrenildi.

ERTUĞRUL KART CEZALISI
Bu sezon aylarca alt sıralarda kaldıktan sonra son dönemde çıkışa geçen Karşıyaka'da yeni sezonda ligde iddialı olmak isteyen kurmaylar, transferde geçen yaz yapılan hataları tekrarlamamak için dikkatli olacak. Son hafta Play-Off yarışındaki Kırıkkale deplasmanına geçen hafta Belediye Derincespor maçında olduğu gibi as kadroyla çıkması beklenen yeşil-kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Ertuğrul sezonu erken kapattı.

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