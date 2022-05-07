Karşıyaka sezonu gurbette bitiriyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son haftalarda teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde yaptığı çıkışla 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Karşıyaka, sezonu bugün Kırıkkale Büyük Anadoluspor deplasmanında noktalayacak. Başpınar Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. İddiasız kalmasına rağmen son haftalarda Play-Off yarışındaki rakiplere karşı as kadroyla mücadele eden yeşil-kırmızılılarda cezalı Ertuğrul görev yapamayacak.

GÜRAÇAR: 3 PUANLA DÖNECEĞİZ

Sezonu 11 maçlık yenilmezlik serisiyle bitirmek isteyen Karşıyaka grupta 46 puanla 9. sırada yer alıyor. Kırıkkale ise son hafta öncesi 57 puan ve genel averajla Play-Off hattında 5. basamakta bulunuyor. Erman Güraçar, son hafta da kendilerine yakışan mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi. Güraçar, "Biz her zaman sahaya kazanmak için çıkıyoruz. İzmir'e deplasmandan alacağımız galibiyetle döneceğiz. Karşıyaka hiçbir zaman pes etmez" diye konuştu.