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Haberler Karşıyaka Pınar KSK’nin rakibi belli oluyor

Pınar KSK’nin rakibi belli oluyor

ING Basketbol Süper Ligi’nde bugün alınacak sonuçlara göre Karşıyaka’nın rakibi belli olacak.

7.5.2022

Pınar KSK’nin rakibi belli oluyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off'u garantilemesine rağmen üst üste 3, son 5 maçta ise 4 mağlubiyetle ilk 4 hedefini ıskalayan Pınar Karşıyaka, bugün son hafta mücadelesinde finallerdeki muhtemel rakiplerinden Darüşşafaka'ya konuk olacak.

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Ligde son haftaya FIBA Europe Cup'ın şampiyonu Bahçeşehir Koleji ve 7DAYS Euro- Cup'ta finale çıkan Frutti Extra Bursaspor'la birlikte 29 maçta 17'şer galibiyetle giren Kaf-Kaf, kendisinin ve rakiplerinin alacağı sonuca göre normal sezonu altıncı, yedinci veya sekizinci tamamlayacak.

Olası puan eşitliği durumunda Karşıyaka ikili averajda iki rakibinden de üstün durumda. Pınar Karşıyaka normal sezon maçları sonucunda sekizinci olursa, Play-Off'ta saha avantajı olmadan lider Fenerbahçe Beko, yedinci olursa ikinci sıradaki Anadolu Efes, altıncı olursa ise Darüşşafaka, Gaziantep Basketbol, Galatasaray NEF takımlarından biriyle eşleşecek.

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