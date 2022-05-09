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Haberler Karşıyaka Karşıyaka sezonu alkışlarla bitirdi

Karşıyaka sezonu alkışlarla bitirdi

9.5.2022

Karşıyaka sezonu alkışlarla bitirdi

Karşıyaka, teknik direktörlük görevini Erman Güraçar devraldıktan sonra ligi alkışlanacak bir çıkışla tamamladı. Ligi 11 maçlık yenilmezlik serisiyle 49 puanla 8. sırada bitiren Karşıyaka, özellikle son 3 haftada şampiyonluk ve Play-Off yarışının kaderini belirledi. Son 3 maçta Fethiyespor'u iç sahada 4-1 yenerek rakibinin şampiyonluk hayallerine son veren İzmir temsilcisi, Play-Off yarışındaki Derincespor'la 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldıktan sonra son maçta gol yağdırdığı Kırıkkale'nin Play- Off umudunu da bitirdi. KSK, Erman Güraçar yönetiminde çıktığı 15 maçta yalnız uzatmada tek mağlubiyet aldı.

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