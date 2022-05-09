Karşıyaka sezonu alkışlarla bitirdi

Karşıyaka, teknik direktörlük görevini Erman Güraçar devraldıktan sonra ligi alkışlanacak bir çıkışla tamamladı. Ligi 11 maçlık yenilmezlik serisiyle 49 puanla 8. sırada bitiren Karşıyaka, özellikle son 3 haftada şampiyonluk ve Play-Off yarışının kaderini belirledi. Son 3 maçta Fethiyespor'u iç sahada 4-1 yenerek rakibinin şampiyonluk hayallerine son veren İzmir temsilcisi, Play-Off yarışındaki Derincespor'la 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldıktan sonra son maçta gol yağdırdığı Kırıkkale'nin Play- Off umudunu da bitirdi. KSK, Erman Güraçar yönetiminde çıktığı 15 maçta yalnız uzatmada tek mağlubiyet aldı.