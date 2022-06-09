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Karşıyaka’da kongre günü

Yeşil-kırmızılı ekibin olağan mali genel kurulu saat 18.00’de yapılacak

9.6.2022

Karşıyaka’da kongre günü
Karşıyaka Spor Kulübü olağan mali genel kurulu bugün yapılacak. Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikahevi'nde gerçekleştirilecek kongre saat 18.00'de başlayacak. Mali kongreye üyelikte 3 takvim yılını dolduran ve 2022 senesi dahil aidatlarını yatıran üyeler katılabilecek. Kongrede Turgay Büyükkarcı başkanlığındaki yönetimin 1 yıllık faaliyet raporu, bilanço gelirgider tablosu okunup borçlar ibraya sunulacak. Genel kuruldan yeni sezon taslak bütçesi için de yetki alınacak. Bu arada Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ni sezon öncesi kapsamlı tadilata alan Karşıyaka bir süredir yapımı süren fitness ve rehabilitasyon merkezine 2019 yılında mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Opr. Dr. Bülent Zeren'in adını verecek.
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