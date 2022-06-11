Hedefe ulaşacağız

Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağan mali genel kurulu Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikahevi'nde yapılırken yönetim idari ve mali olarak ibra edildi. Genel kurulda divan başkanlığını yapan Fatih Diniz yeşil-kırmızılı kulübün toplam borcu 30 Nisan 2022 tarihi itibariyle 126 milyon 390 bin TL olarak açıkladı. KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, yeni sezonda hedefe ulaşacaklarını söyledi. Büyükkarcı, "4 yıl önce göreve geldik. Zorluklar bu armaya olan inancımızı, sevgimizi azaltmadı. Futbolda transfer yasağını açtıktan sonra sezona bir takım hatalarla başladık. Bu hataları şahsen üzerime alıyorum ancak hatalarımızdan ders aldık ve doğru hamleler yaptık" ifadelerini kullandı.



NOKTA TRANSFER YAPACAĞIZ

Yeni sezon için hedeflerinin büyük olduğunu belirten Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı şöyle devam etti: "Transfer çalışmalarına başladık ama çok transfer yapmayacağız, 4 nokta transfer ve 2 genç alacağız. Önümüzdeki sezon daha iyi bir takım hedefliyoruz. İnşallah da hedefimize ulaşacağız. Artık sportif başarı zamanı. Bunu da mutlaka gerçekleştireceğiz."

YENİ SEZON ALSANCAK'TA

Futbolda iç saha maçlarını geçen sezon Bornova Stadı'nda oynayan Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, maçları yeni sezonda Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayacaklarını müjdeledi. "Yeni sezonda yeni statta taraftarımızı daha fazla görmek istiyoruz. Basketbolda bu sezon hayal ettiğimizi başaramadık. Tarihin en pahalı bütçesiyle başarısızlık algısı vardı. Yarım kalan sezonda kaçırdığımız bir Avrupa şampiyonluğu, geçen sene finalde kaçırdığımız Avrupa şampiyonluğundan sonra bizim için bir hayal kırıklığı oldu ama bu takım bize 50 yıldır hep daha çok umut verdi, önümüzdeki sene daha iyi olacağımızdan kuşkum yok" ifadelerini kullandı.