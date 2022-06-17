Karşıyaka’nın rotası Melih

TFF Üçüncü Lig ekiplerinden Karşıyaka, transfer yasağını tamamen kaldırmak için kolları sıvarken, gözüne Belediye Derincespor'dan Melih İnan'ı kestirdi. Üç sezondur Körfez temsilcisinde başarıyla forma giyen 23 yaşındaki forvet, geeçen sezon çıktığı 34 maçta ağları 8 kez sarstı. Körfez Spor ve Uşakspor formalarını da giyen golcü için yeşil-kırmızılıların önümüzdeki günlerde hamle yapması bekleniyor.



NOKTA TRANSFERLER YOLDA

Eski futbolcu ve teknik adamlara transfer yasağı kapsamına giren 1.2 milyon TL civarında borcu kaldığı açıklanan yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi, takıma yapacağı takviyelere yasak açıldıktan sonra lisans çıkaracak. Kadrosuna direkt oynayacak nokta transferler yapmayı hedefleyen KSK, santrfor, orta ve kanat bölgesine takviyeler yapacak.





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