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Haberler Karşıyaka Karşıyaka’da Özkan gitti

Karşıyaka’da Özkan gitti

18.6.2022

Karşıyaka’da Özkan gitti
TFF Üçüncü Lig'de dış transfer çalışmalarında aceleci davranmayan Karşıyaka'da takımdan ayrılan ilk isim belli oldu. İzmir temsilcisinde mevcut kadrodan altyapı patentli orta saha oyuncusu Özkan Duman, takıma veda etti. 21 yaşındaki Özkan, Ocak 2019'da Gençlerbirliği altyapısından yeşil-kırmızılılara transfer edilip İzmir temsilcisinde profesyonel olmuştu. Kaf-Kaf'ta özellikle 2020-2021 sezonunda 5'i ilk 11'de olmak üzere 21 müsabakada forma giyen genç futbolcu, geçen sezonun ilk yarısında Bergama Belediyespor'a kiralandı. Kırmızı-lacivertlilerde yedi karşılaşmada görev yapan Özkan, devre arasında döndüğü Karşıyaka'da sadece 1 maçta süre alabildi. Geçtiğimiz haftalarda yapılan mali kurulda güven tazeleyen başkan Turgay Büyükkarcı ve ekibi transfer tahtasını tamemen açmak için hareteke geçecek. Başktan Turgay Büyükkarcı'nın kurmaylarına borçlu olunan futbolcu ve kulüp çalışanlarıyla görüşmelere başlama talimatı verdiği öğrenildi.
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