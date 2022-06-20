KSK’de Güraçar imzalıyor

Basketbol takımını toplam 7 yıldır çalıştırıp tarihi başarılar yaşatan Antrenör Ufuk Sarıca'yla geçen hafta 3 seneliğine sözleşme yenileyen Karşıyaka, futbol takımıyla istikrarlı bir çıkış yakalayan teknik direktör Erman Güraçar'la da nikah tazeleyecek. Yeşil-kırmızılılarla geçen sezon içinde 2.5 yıllığına anlaşan 47 yaşındaki teknik adam, 21 Haziran Salı günü Ufuk Sarıca gibi saat 19.12'de KSK Fan Zone'da 2+1 yıllığına sözleşme yenileyecek. Yeni sezonda Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na dönmeye hazırlanan Kaf-Kaf'ta localar ve kombine biletlerin de önümüzdeki günlerde satışa çıkacağı açıklandı.

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