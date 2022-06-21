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Haberler Karşıyaka Karşıyaka’da imza günü

Karşıyaka’da imza günü

21.6.2022

Karşıyaka’da imza günü
TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da yönetim, istikrarlı çıkış yakalayan teknik direktör Erman Güraçar'la bugün nikah tazeleyecek. Yeşil-kırmızılılarla geçen sezon içinde 2.5 yıllığına anlaşan 47 yaşındaki teknik adam saat 19.12'de KSK Fan Zone'da 2+1 yıllığına sözleşme yenileyecek. Güraçar yönetimindeki Karşıyaka, 15 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik, 1 yenilgi alırken, sezonu 11 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlamıştı. Bu arada KSK, geçen sezon kiralık olarak takımda forma giyen Kerem Pala'yı bekliyor. Devre arasında Çorum FK'dan kiralanıp özellikle sezonun son haftalarında ilk 11'in değişilmezi olan 22 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusuyla ilgili kulübüyle görüşülecek. Kerem, yeşilkırmızılılarda geçen sezon ikinci yarıda toplam 14 maçta forma giyerek 1 gol attı.
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