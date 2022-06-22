‘Herkesin yüzü gülecek’

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, geçtiğimiz sezonun son 15 haftasında takımın başına getirdiği teknik direktör Erman Güraçar ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Dün saat 19.12'de Karşıyaka Fan Zone'da gerçekleştirilen imza törenine Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Karşıyaka Spor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Dördüncü, Futbol Şube Sorumlusu İrfan Ilgazlı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Genç teknik adam Güraçar, Karşıyaka ile yola devam etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Güraçar, "Bu koltuk çok değerli, herkese nasip olmaz. Karşıyaka 110 yıllık çok köklü bir camia. Geçen sezon olan 15 haftalık serüvenimizde iyi bir performans sergiledik ancak yeterli değil. Doğru planlama ile başarı istiyoruz. Umarım istikrarımız sürer. Hedefimiz sezon sonu herkesin yüzünü güldürmek" ifadelerini kullandı. Başkan Turgay Büyükkarcı ise Güraçar'a inandıklarını belirterek, "Güvendiğimiz, geçtiğimiz sezonki performansıyla ilk sınavı başarıyla geçen Erman Hocamızla yeni bir maceraya başlayacağız" ifadelerini kullandı.



"ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Transferle ilgili de konuşan Güraçar, "Bugünü kurtarmak için transfer yapmayacağız. 3 aydan beri transfer çalışması yapıyoruz. İnce eleyip sık dokuyoruz. Henüz sonuç elde etmedik ama yakın olduğumuz oyuncular var. Mevcut kadro üzerine yeni gelenleri ekleyeceğiz. Sportif ve mali anlamda dengeli olmak için çalışmalar yapıyoruz" dedi.



■ BERKE ÖZBAY

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