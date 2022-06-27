Pınar KSK kapış kapı

Yeni sezon öncesi hareketli günler yaşayan Pınar Karşıyaka'nın geçen yıl kadrosunda yer alan isimler transferde gözde oldu. Kaf- Kaf'ın kadroda düşünmediği Can Korkmaz Darüşşafaka'ya, Semih Erden T.Telekom'a, Yunus ve Mahir G.Saray'a transfer olurken Amath M'Baye, Euroleague'de son 2 yılın şampiyonu A.Efes'in yolunu tuttu. Kaf-Kaf'ın bir diğer yabancısı Bonzie Colson ise M.Tel Aviv'le anlaştı. Takımdan ayrılan Murat Göktaş Beysu Konyaspor'a, geçen sezon Bornova Bld. Karşıyaka'da oynayan Arca Tülüoğlu ile Eyüpcan Öncü, Merkezefendi Belediye Basket'e gitti. Blackmon'ın tedavisinin devam ettiği bilinirken Taylor'ın ise Euroleague ekipleriyle görüşme halinde olduğu gelen haberler arasında. İzmir ekibinde sakatlığından sonra parkelere dönen 35 yaşındaki Michael Roll'un basketbolu bıraktığı öğrenildi.



VIP KOMBİNELER SATIŞA ÇIKTI

Yeni sezonda iç saha maçlarını 8 yıl sonra Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayacak Karşıyaka'da VIP kombine biletleri de satışa sunuldu. İzmir ekibinin tanesi 100 bin TL'den satışa çıkardığı 10 adet loca 45 dakika içerisinde tükenirken VIP A ve C bölümü kombine kartları 1500, VIP B bölümünü 3000'den satışa başladı. Sınırlı sayıdaki VIP kombineler kulübün resmi internet sitesi üzerinden taksit seçenekleri ile kredi kartı veya Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yer alan kulüp merkezinden nakit veya kredi kartı ile satın alınabilecek. VIP tribün kombineleri 29 Haziran Çarşamba gününden itibaren Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yer alan kulüp merkezinden teslim edilecek. Yeşil-kırmızılılarda normal tribünler için kombineler de önümüzdeki günlerde satışa çıkacak.

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