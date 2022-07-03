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Haberler Karşıyaka Okan imzaladı

Okan imzaladı

Kadrosunu golcü Emre Gemici ile güçlendiren KSK Iğdır FK’dan forvet oyuncusunu da renklerine bağladı

3.7.2022

Okan imzaladı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Karşıyaka, İskenderunspor'dan golcü Emre Gemici'nin ardından Okan Baydemir'i de renklerine bağladı. Son olarak Iğdır FK formasını giyen deneyimli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Karşılıklı anlaştığımız 1990 doğumlu kanat oyuncusu Okan Baydemir ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Okan'a hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

MENEMEN'DE OYNAMIŞTI
Darıca Kale Bayramoğlu Kulübü'nde futbola başlayan Okan, daha önce İzmir'de Menemenspor forması da giymişti. Tuzlaspor, Ankaraspor, Eyüpspor, Sakaryaspor ve Tarsus İdman Yurdu takımlarında da top koşturan Okan Baydemir, 3 sezon sonra yeniden İzmir'e döndü.

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